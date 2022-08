Forum, il giallo sul giudice Melita Cavallo: è un’attrice professionista? (Di martedì 16 agosto 2022) Forum è senza dubbio uno dei programmi Mediaset più seguiti della fascia pomeridiana. Tantissimi telespettatori attendono ogni giorno l’appuntamento con la trasmissione condotta da Barbara Palombelli che racconta vicende giuridiche alla portata di tutti. Eppure, il pubblico si chiede se i protagonisti dello show siano degli attori o i diretti interessati della vicenda. Questo accade … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 agosto 2022)è senza dubbio uno dei programmi Mediaset più seguiti della fascia pomeridiana. Tantissimi telespettatori attendono ogni giorno l’appuntamento con la trasmissione condotta da Barbara Palombelli che racconta vicende giuridiche alla portata di tutti. Eppure, il pubblico si chiede se i protagonisti dello show siano degli attori o i diretti interessati della vicenda. Questo accade … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

projectmanu : RT @asianworld_it: #Film asiatici in #TV dal 13 al 19 agosto. #italiantv Per consultare l'intero palinsesto televisivo settimanale cliccat… - kiny0_ : RT @asianworld_it: #Film asiatici in #TV dal 13 al 19 agosto. #italiantv Per consultare l'intero palinsesto televisivo settimanale cliccat… - asianworld_it : #Film asiatici in #TV dal 13 al 19 agosto. #italiantv Per consultare l'intero palinsesto televisivo settimanale cl… -