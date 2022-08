Formazioni ufficiali Bodo Glimt-Dinamo Zagabria: Champions League 2022/2023 (Di martedì 16 agosto 2022) Le Formazioni ufficiali di Bodo Glimt-Dinamo Zagabria, match di andata del playoff di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 16 agosto con le due squadre a caccia del pass qualificazione. Si parte dalla Norvegia, dove la Roma cadde lo scorso anno. Di fronte i croati che proveranno a conquistare un buon risultato. Le Formazioni ufficiali Bodo Glimt: Haikin, Sampsted, Hoibraten, Wembangomo, Amundsen, Pellegrino, Vetlesen, Saltnes, Hagen, Mugisha, Salvesen. Dinamo Zagabria: Livakovic, Sutalo, Ademi, Lauritsen, Baturina, Ristovski, Ljubicic, Drmic, Misic, Spikic, Orsic. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Ledi, match di andata del playoff di. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 16 agosto con le due squadre a caccia del pass qualificazione. Si parte dalla Norvegia, dove la Roma cadde lo scorso anno. Di fronte i croati che proveranno a conquistare un buon risultato. Le: Haikin, Sampsted, Hoibraten, Wembangomo, Amundsen, Pellegrino, Vetlesen, Saltnes, Hagen, Mugisha, Salvesen.: Livakovic, Sutalo, Ademi, Lauritsen, Baturina, Ristovski, Ljubicic, Drmic, Misic, Spikic, Orsic. SportFace.

