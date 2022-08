Fondi Ue e modello Genova. La ricetta sociale di Saccone per la crescita (Di martedì 16 agosto 2022) Il jolly per l’Italia si ritrova, oltre che nella vittoria del centrodestra alle elezioni, dice a Formiche.net il senatore dell’Udc Antonio Saccone, nell’utilizzo dei Fondi europei: per poterlo fare bisogna prendere ad esempio il modello Genova dove in un anno e mezzo si è costruito un ponte senza dover aspettare l’impatto, gli enti preposti, o la sovrintendenza. Ci vuole una corsia preferenziale mantenendo il rispetto delle leggi, osserva. Stato sociale e bisognosi: come realizzare il programma del centrodestra? Di risorse ce ne sono abbastanza, il problema è ottimizzare la spesa pubblica. Noi ogni anno nel bilancio abbiamo tante voci di spesa che purtroppo sono inefficaci o improduttive. Quindi una prima ricerca delle risorse dovrebbe derivare dal bilancio. L’altro tema importante è rilanciare ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Il jolly per l’Italia si ritrova, oltre che nella vittoria del centrodestra alle elezioni, dice a Formiche.net il senatore dell’Udc Antonio, nell’utilizzo deieuropei: per poterlo fare bisogna prendere ad esempio ildove in un anno e mezzo si è costruito un ponte senza dover aspettare l’impatto, gli enti preposti, o la sovrintendenza. Ci vuole una corsia preferenziale mantenendo il rispetto delle leggi, osserva. Statoe bisognosi: come realizzare il programma del centrodestra? Di risorse ce ne sono abbastanza, il problema è ottimizzare la spesa pubblica. Noi ogni anno nel bilancio abbiamo tante voci di spesa che purtroppo sono inefficaci o improduttive. Quindi una prima ricerca delle risorse dovrebbe derivare dal bilancio. L’altro tema importante è rilanciare ...

