Foglianise | bambino si allontana dai genitori e si perde per strada

(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Attimi di paura per una mamma e un papà che, durante la sfilata dei carri di grano, avevano perso le tracce del figlio di 3 anni,tosi improvvisamente dal centro di. E’ stata una pattuglia della Polizia Locale in servizio di controllo nella zona, che, allertata da alcuni passanti della presenza del piccolo, solo e in preda al panico per aver perso i, si è subito messa alla ricerca dei familiari, cercando di rassicurare il bimbo. Alla fine, con l’aiuto del vicesindaco Tommaselli e di alcuni cittadini e dopo ulteriori verifiche si è riusciti a rintracciare la famiglia del piccolo, preso in custodia da alcuni cittadini che lo aveva trovato in lacrime in cerca della mamma. Grazie alla determinazione e alla collaborazione degli abitanti della ...