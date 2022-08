(Di martedì 16 agosto 2022) Ipotrebbero presentarsi con un nuovo “look” in vista della stagione 2023 della Call of Duty League. La squadra ha infatti annunciato che tutti ei titolarientrati in regime di, che ha iniziato la sua stagione da rookie con i, è ancoraper la prossima stagione e rimane l’unico giocatore che dovrebbe far parte del roster del team esports anche nella prossima stagione. Il direttore generale della squadra, OGRE2, ha chiarito le intenzioni del team su Twitter. Skyz, Owakening e Yeez hanno tutti contratti con scadenza fissata per il 22 agosto. Per MajorManiak e 2ReaL – ingaggiati lo scorso giugno in vista del quarto e ultimo Major della stagione ...

esports247_it : Florida Mutineers, quattro giocatori sono ora free agent: sotto contratto resta solo Davpadie… -

ProGioco

The Florida Mutineers could have a new-look roster heading into the 2023 Call of Duty League season as the team announced all four starters are unrestricted free agents ahead of the new league year.Nicole Du Cane Spencer has joined Multi-regional esports organisation Misfits Gaming Group as its new Vice President of Partnerships.