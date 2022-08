Flavio Insinna, con Adriana primo appuntamento in diretta Tv (Di martedì 16 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flavio Insinna e la compagna Adriana Riccio fanno coppia fissa ormai da anni, ma vi ricordare il loro primo appuntamento? Lo abbiamo visto tutti in diretta Tv: ecco dove e quando è successo. È uno dei conduttori più spontanei e simpatici del piccolo schermo. Una popolarità ormai consolidata da anni, da quando ha indossato per Leggi su youmovies (Di martedì 16 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e la compagnaRiccio fanno coppia fissa ormai da anni, ma vi ricordare il loro? Lo abbiamo visto tutti inTv: ecco dove e quando è successo. È uno dei conduttori più spontanei e simpatici del piccolo schermo. Una popolarità ormai consolidata da anni, da quando ha indossato per

Radio1Rai : Al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta Flavio Insinna @insinnaflavio presenta il suo libro 'Il gatto del… - ElenFlaviBot : RT @ParliamoDiNews: Flavio Insinna, commozione generale per lui e sua moglie. Ecco cosa è successo: piangono tutti #flavio #insinna #commoz… - ParliamoDiNews : Flavio Insinna, commozione generale per lui e sua moglie. Ecco cosa è successo: piangono tutti #flavio #insinna… - Chiara130589 : Sto adorando questo #specialetg1 sulle coppie in TV. Soprattutto il preciso commento di Flavio Insinna. - CasadiCanapa : Classifica di personaggi famosi che mi stanno sui coglioni (politici esclusi) Comincio io. 1 Barbara D’Urso 2 Alfon… -