(Di martedì 16 agosto 2022) Antonioha lasciato il calcio in lacrime, comunicando laai compagni nello spogliatoio della. Addio guantoni, a 39...

sportli26181512 : Fiorentina, Rosati si ritira: cosa c'è dietro la scelta, già deciso il nuovo ruolo: Antonio Rosati ha lasciato il c… - cmdotcom : #Fiorentina, #Rosati si ritira: cosa c'è dietro la scelta, già deciso il nuovo ruolo - fiorentina_it : #Rosati, le prime parole da membro dello staff della #Fiorentina - cmercatoweb : ?? Antonio #Rosati, portiere della #Fiorentina e noto per la fantastica imitazione di Celentano, con la voce rotta d… - PianetaLecce : L'ex Rosati si ritira: ecco il suo nuovo ruolo all'interno della Fiorentina -

Antoniolascia il calcio giocato per diventare vice preparatore dei portieri della. Lo ha annunciato ai suoi compagni in ...Commenta per primo La novità delle ultime ore è il passaggio di Antonioda giocatore dellaa membro dello staff tecnico di Vincenzo Italiano : l'ex terzo portiere viola adesso sarà il secondo di Angelo Porracchio , il preparatore dei portieri viola. ...Il nuovo preparatore dei portieri 'Mi sono commosso, questa squadra è la mia vita' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Inizia una nuova avventura. Lo stemma ...Antonio Rosati è stato un prodotto della Primavera del Lecce e con il club salentino ha ottenuto grandi soddisfazioni, ...