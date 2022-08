Fiorentina, Kokorin diventa un caso. Parla l'amico: 'Mi ha detto cosa vuole fare' (Di martedì 16 agosto 2022) Alexander Kokorin è un separato in casa Fiorentina. Da tempo. L'attaccante è ancora in viola ma fuori dai progetti del club,... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Alexanderè un separato in casa. Da tempo. L'attaccante è ancora in viola ma fuori dai progetti del club,...

Fiorentinanews : Gazizov: 'Il ritorno in Russia di #Kokorin è possibile, ma non all'Ufa. E' un calciatore di livello superiore e non… - CalcioNews24 : Fiorentina, Kokorin vorrebbe tornare in Russia - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Noboa: '#Kokorin mi ha detto che vuol tornare in Russia. Sarebbe felice di giocare per il Sochi' #Fiorentina https://t… - Fiorentinanews : Noboa: '#Kokorin mi ha detto che vuol tornare in Russia. Sarebbe felice di giocare per il Sochi' #Fiorentina - AndreasAldino : RT @SaraMeini: #Calciomercato La Fiorentina pensa alle uscite, vuol sistemare #Benassi, #Kouame e #Kokorin. Pronta l’offerta per l’Empoli p… -