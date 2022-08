Finale 100 metri Jacobs agli Europei di Monaco: orario, canale e come vederla in diretta tv (Di martedì 16 agosto 2022) Il campione olimpico Marcell Jacobs è in Finale nei 100 metri agli Europei 2022 di atletica, in programma a Monaco. Un 10.00 netto nella terza semiFinale, con un grande rallentamenti e controllo negli ultimi metri, ha permesso all’azzurro di agganciare senza problemi l’ultimo atto, nel quale rivedremo anche Chituru Ali grazie al suo 10.12, nuovo primato personale. Appuntamento questa sera, martedì 16 agosto, alle ore 22.15. Di seguito le informazioni su come seguire la gara. TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 16 AGOSTO IL MEDagliERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO Europei 2022: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT TV E STREAMING – Le gare della ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Il campione olimpico Marcellè innei 1002022 di atletica, in programma a. Un 10.00 netto nella terza semi, con un grande rallentamenti e controllo negli ultimi, ha permesso all’azzurro di agganciare senza problemi l’ultimo atto, nel quale rivedremo anche Chituru Ali grazie al suo 10.12, nuovo primato personale. Appuntamento questa sera, martedì 16 agosto, alle ore 22.15. Di seguito le informazioni suseguire la gara. TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 16 AGOSTO IL MEDERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO2022: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT TV E STREAMING – Le gare della ...

Eurosport_IT : MARGHERITA SEI INCREDIBILE!!!!! È OROOOOOOOOO ?????? Gara da sogno per l'atleta azzurra che chiude in prima posizione… - ItaliaTeam_it : 10.00 per Marcell Jacobs, qualificato alla finale dei 100 metri anche Chituru Ali con 10.12. ???? Appuntamento alle… - LiaCapizzi : L'ORO a sorpresa della Panziera nei 100 dorso. Sapeva che il livello tecnico della finale era modesto, ha provato i… - idrocortisoneee : RT @Eurosport_IT: MARGHERITA SEI INCREDIBILE!!!!! È OROOOOOOOOO ?????? Gara da sogno per l'atleta azzurra che chiude in prima posizione la fin… - laulallina : RT @Eurosport_IT: Non prendete impegni per stasera! #Atletica | #Munich2022 | #Jacobs | #Tamberi -