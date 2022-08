FIFA 23 e FUT: Annunciata la collaborazione con Marvel (Di martedì 16 agosto 2022) Electronic Arts Inc e Marvel Entertainment hanno annunciato una collaborazione per portare in campo un nuovo cast di Eroi di FIFA Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FIFA 23, rivisitato e ispirato ai fumetti Marvel. Questa collaborazione tra due dei più grandi marchi di intrattenimento del mondo porterà alcuni dei personaggi preferiti dai fan nel gioco e celebrerà il loro status di eroi di culto insieme agli straordinari artisti della Marvel. Per celebrare le loro memorabili carriere per il club e la nazionale, ogni Eroe FUT FIFA World Cup riceverà una speciale FUT card illustrata, al lancio della modalità di gioco World Cup™, mentre le versioni base degli Eroi FUT saranno disponibili già al lancio di FIFA 23. La ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 16 agosto 2022) Electronic Arts Inc eEntertainment hanno annunciato unaper portare in campo un nuovo cast di Eroi diUltimate Team (FUT) in EA SPORTS23, rivisitato e ispirato ai fumetti. Questatra due dei più grandi marchi di intrattenimento del mondo porterà alcuni dei personaggi preferiti dai fan nel gioco e celebrerà il loro status di eroi di culto insieme agli straordinari artisti della. Per celebrare le loro memorabili carriere per il club e la nazionale, ogni Eroe FUTWorld Cup riceverà una speciale FUT card illustrata, al lancio della modalità di gioco World Cup™, mentre le versioni base degli Eroi FUT saranno disponibili già al lancio di23. La ...

