Fiano romano: bruciano sterpaglie e rifiuti, fumo vicino alle abitazioni (FOTO) (Di martedì 16 agosto 2022) Incendio questa mattina, martedì 16 agosto 2022, nella zona di Fiano romano. Fiamme sono divampate in Via Bologna con l’incendio che ha interessato alcune sterpaglie e rifiuti presenti lungo la zona. Minacciate anche alcune abitazioni. Sul posto, dalle ore 10.00, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Al momento per ciò che riguarda le cause del rogo non si esclude alcuna pista. Leggi anche: Ponte Salario, vasto incendio a ridosso dell’accampamento abusivo: a fuoco bosco e rifiuti Seguiranno aggiornamenti – FOTO Lucio Parlavecchio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Incendio questa mattina, martedì 16 agosto 2022, nella zona di. Fiamme sono divampate in Via Bologna con l’incendio che ha interessato alcunepresenti lungo la zona. Minacciate anche alcune. Sul posto, dore 10.00, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Al momento per ciò che riguarda le cause del rogo non si esclude alcuna pista. Leggi anche: Ponte Salario, vasto incendio a ridosso dell’accampamento abusivo: a fuoco bosco eSeguiranno aggiornamenti –Lucio Parlavecchio su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fiano romano: bruciano sterpaglie e rifiuti, fumo vicino alle abitazioni (FOTO) - emteramo : @VinceWalkerIII1 Lotti, Romano, Fiano, esclusi. Guerini? - LavoroLazio_com : Impiegato /a ufficio settore trasporti Fiano Romano (RM) Impiegato /a ufficio settore trasporti F... - arcange54478501 : @PBerizzi @emanuelefiano Berizzi rifletti tanto tanto poi datti una risposta, di Fiano ne possiamo fare serenamente… - FEDERIC11773393 : RT @carmentpf: Per riaverli al governo altri 5 anni, non dovete fare altro che NON andare a votare: Boldrini, Cirinnà, Fratoianni, Bonino,… -