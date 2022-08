Fedez | spavento e paura in casa | è accaduto proprio in queste ore

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 16 agosto 2022), chein. Esplodono dei petardi, lui si spaventa. Le immagini sono state pubblicate sul web Uno dei profili più seguiti sui social, anche se poi quello di sua moglie lo è un po’ di più.deve fare i conti costantemente con la popolarità, che ha ormai invaso in maniera netta e costante la sua famiglia. Lui cantante di successo, rapper (anche se non piace quando viene definito tale), ed in generale personaggio che in questi anni ha spesso fatto parlare di sè. Federico Lucia non è di certo uno che le manda a dire, e la polemica in questi anni ha rappresentatoil suo pane quotidiano.(web source)E cosi l’abbiamo visto assolutamente al centro dell’attenzione per diverse questione, spesso anche molto spigolose. La polemica continua con ...