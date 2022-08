EWC | Gino Rea continua a fare progressi | l' aggiornamento della famiglia

HRT_100_EWC : RT @AlessioPiana130: Una buona, meravigliosa notizia per iniziare la giornata... Gino Rea respira autonomamente ed ha iniziato a comunicar… - HRT_100_EWC : RT @chazdavies7: ?? C’mon Gino - HRT_100_EWC : RT @ohalloran22: C’mon Gino ?????? - HRT_100_EWC : RT @AlessioPiana130: Gino Rea ha riaperto gli occhi. Le sue condizioni sono stabili, ridotta la dose di anestetico e, fa sapere la sua fami… - HRT_100_EWC : RT @gponedotcom: Buone notizie dal Giappone, con i familiari che hanno fornito aggiornamenti sul profilo Social del pilota: 'Ha aperto gli… -

Dopo quasi due settimane, possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguardaRea . Il pilota britannico del team FCC TSR Honda France, protagonista di un terribile incidente durante le prove della 8 Ore di Suzuka , sta continuando a fare progressi . Spielberg occasione ...Rea ha riaperto gli occhi e riesce a muovere gambe e braccia Ritorno in Moto2 per Hada, il pilota - tutGiungono ulteriori buone notizie per quanto riguarda le condizioni del pilota britannico, che si sta riprendendo dopo il terribile incidente si Suzuka ...L'ultimo aggiornamento in merito alle condizioni di Gino Rea è una bellissima notizia: ora respira autonomamente e comunica con i familiari.