Europei nuoto 2022 | tuffi | bronzo azzurro nel sincro misto 10 metri

Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu hanno conquistato il bronzo nel sincro misto 10 metri agli Europei di nuoto di Roma. Gli azzurri, dopo aver faticato nei primi due tuffi, sono stati abili a rimontare portando a casa il terzo posto alle spalle della Gran Bretagna, oro con Lois Toulson e Kyle Kothari, e dell'Ucraina, argento con Sofila Lyskun e Oleksii Sereda. Gli azzurri inizialmente si trovavano al quinto posto alle spalle anche di Spagna e Germania, ma nelle ultime tre performance sono stati quasi perfetti. L'Italia ha chiuso la gara con 290.28 punti, contro i 298.59 degli ucraini e i 300.78 dei britannici. È la seconda medaglia per l'Italia nei tuffi, dopo l'oro del Team Event, in cui erano presenti sia Di Maria che Timbretti Gugiu.

