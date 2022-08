Europei, Jacobs in pista: orario e come vederlo in tv e streaming (Di martedì 16 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È il giorno di Marcell Jacobs , che scende in pista nella seconda giornata degli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Tutto in una sera per il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - È il giorno di Marcell, che scende innella seconda giornata deglidi atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Tutto in una sera per il ...

SkyTG24 : Europei di atletica 2022, oggi è il giorno di Jacobs e Tamberi: programma e orari - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI MONACO, #JACOBS IN FINALE NEI 100 METRI: L'AZZURRO PRIMO NELLA SUA SEMIFINALE CON 10.00 #SkySport - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: è tornato Marcell Jacobs! 10.00 in scioltezza e finale insieme ad Ali alle 2… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei: Jacobs in finale nei 100 metri, semifinale chiusa in 10 secondi netti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei: Jacobs in finale nei 100 metri, semifinale chiusa in 10 secondi netti -