Europei di nuoto | l' Italia regina anche nei tuffi Bertocchi oro | Pellacani bronzo

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - Lenotizieitali1 : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? #nuoto #Roma2022 Italia ???? ancora sul podio con i portacolori delle #Fiammeoro ?????????????? #Thomas… - Lenotizieitali1 : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? nuoto #Roma2022 nella prima giornata dedicata ai #tuffi arriva un'altra medaglia di marca #Fiamme… -

, oro per Quadarella nei 1500 stile libero. Argento Ceccon nei 50 dorso Razzetti e Franceschi, doppio bronzo L'Italia porta a casa anche due bronzi. Il primo è quello di Alberto Razzetti ...Rinviato il Palio di Siena al 17 agosto e posticipate anche le gare deglidiche si sarebbero dovute tenere a Ostia il 18 agosto. Trombe d'aria nel Salento, nel Sassarese e nell'Irpinia09:25 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale delle finali di giornata di nuoto artistico 11:00 – Intanto è tutto pronto per il via al duo tecnico misto, Italia in ...Dominano gli azzurri nei 50 rana. Bronzo per Alberto Razzetti nei 200 farfalla e per Sara Franceschi nei 200 misti donne ...