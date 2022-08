Europei di nuoto 2022 | l’Italia vincente continua a rimpolpare il medagliere

(Di martedì 16 agosto 2022)si conferma, giorno dopo giorno, vittoriosa e inarrestabile aglidi. Nella competizione agonistica in acqua, che si sta svolgendo a Roma dall’11 al 21 agosto, gli azzurrino a collezionare medaglie e successi che li portano in vetta all’attuale classifica. Gli atleti italianino a deliziarci con le loro performance incredibili in acqua, nel corso delle diverse gare aglidiche si stanno tenendo tra il Foro Italico e il Lido di Ostia. Grande successo per il tricolore che, nella sesta giornata della competizione, vanta unsempre più rimpolpato di titoli. @Credits AnsaGli Azzurri stanno praticamente dominando, fino ad ora, la rassegna continentale. ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - BomprezziMarco : RT @GDF: Campionati Europei di #nuoto di #Romaz Alberto Razzetti è bronzo nei 200m farfalla con il tempo di 1'55'01. Quarto l'altro Finanzi… - GDF : Campionati Europei di #nuoto di #Romaz Alberto Razzetti è bronzo nei 200m farfalla con il tempo di 1'55'01. Quarto… -

Per il ligure Razzetti, che parla quattro lingue ed è fidanzato con la mistista canadese Tessa Cieplucha, si tratta della seconda medaglia, dopo l'oro nei 400 misti in apertura di. "Sono ...Gregorio Paltrinieri tornerà in acqua venerdì mattina per la 10 km didi fondo, specialità di cui è Campione del Mondo. Foto: LapresseGregorio Paltrinieri e Simone Cerasuolo, una certezza inossidabile e una promessa scintillante. Sorride l’Emilia Romagna in questa giornata della trionfale spedizione italiana agli Europei di nuoto in ...Roma, 16 ago. - Margherita Panziera vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei di Roma. L'azzurra, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ...