Europei di Monaco, Marcell Jacobs è tornato: vince la finale dei 100 metri (Di martedì 16 agosto 2022) Marcell Jacobs agli Europei di Monaco di Baviera è tornato a vincere. Sua la finale dei 100 metri con 9”95. L’atleta italiano è arrivato davanti ai due britannici Zharnell Hughes e Jeremiah Azu. Ottavo l’altro italiano in gara, il 23enne Chituru Ali. Durante le qualificazioni, Jacobs aveva vinto la terza semifinale con il tempo di 10?00 netti, mentre Ali è arrivando secondo nella seconda semifinale in 10?12. Jacobs si è presentato alla finale con il polpaccio sinistro avvolto da un taping medico, tra l’altro decorato con i colori dell’Italia. Il velocista ha poi spiegato che si è trattato di una precauzione per una semplice contrattura. Jacobs ha ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022)aglididi Baviera ère. Sua ladei 100con 9”95. L’atleta italiano è arrivato davanti ai due britannici Zharnell Hughes e Jeremiah Azu. Ottavo l’altro italiano in gara, il 23enne Chituru Ali. Durante le qualificazioni,aveva vinto la terza semicon il tempo di 10?00 netti, mentre Ali è arrivando secondo nella seconda semiin 10?12.si è presentato allacon il polpaccio sinistro avvolto da un taping medico, tra l’altro decorato con i colori dell’Italia. Il velocista ha poi spiegato che si è trattato di una precauzione per una semplice contrattura.ha ...

