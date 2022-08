Europei di atletica | prima medaglia per l’Italia | Matteo Giupponi bronzo nella 35 km di marcia

Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOOOOO! ???? Giupponi regala all'Italia la prima medaglia nell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera… - LaStampa : Europei di atletica, a Monaco è l’ora di Tamberi e Jacobs: “Sono pronto” - SkyTG24 : Europei atletica, Giupponi bronzo nella 35km di marcia - News24_it : Federazione Italiana Di Atletica Leggera - Fidal - infoitsport : Atletica, Europei Monaco 2022: Abdelwahed e Osama Zoghlami super nei 3.000 siepi -

Italia che si conferma quindi pienamente in corsa per le medaglie, come dimostrano i due migliori crono d'ingresso in finale firmati da Osama Zoghlami e Ahmed Abdelwahed. Obiettivo podio quasi ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Prima medaglia per l'Italia dell'aglidi Monaco di Baviera. E' il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. Alle spalle dell'...Prima medaglia azzurra negli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. È di bronzo a la conquista nella 35 km di marcia Matteo Giupponi, che chiude in 2h30:34 una gara tutta condotta nelle pri ...Edoardo Scotti stavolta si spegne: finisce la sua corsa nella gara individuale degli Europei di Monaco di Baviera. Nelle semifinali dei 400 metri piani, andate in scena a sole 17 ore dal primo round, ...