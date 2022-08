Europei di Atletica, meraviglia Dester: è nuovo primato italiano nel decathlon (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco – Nella serata delle magie a Monaco, una stella appartiene anche a Dario Dester. Nello sport che conta 10 discipline tutte insieme, l’azzurro scrive la storia in specialità firmando il nuovo primato italiano agli Europei di Atletica leggera in svolgimento fino a domenica. Lo fa dopo 26 anni suonati e felicissimo festeggia al traguardo con il Tricolore sulle spalle. Un sesto posto speciale per i primi dieci campioni continentali. Il punteggio, non il tempo per il decathlon, è quello di 8218 punti. Il record apparteneva a Beniamino Poserina (8169 a Formia nel 1996). (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco – Nella serata delle magie a Monaco, una stella appartiene anche a Dario. Nello sport che conta 10 discipline tutte insieme, l’azzurro scrive la storia in specialità firmando ilaglidileggera in svolgimento fino a domenica. Lo fa dopo 26 anni suonati e felicissimo festeggia al traguardo con il Tricolore sulle spalle. Un sesto posto speciale per i primi dieci campioni continentali. Il punteggio, non il tempo per il, è quello di 8218 punti. Il record apparteneva a Beniamino Poserina (8169 a Formia nel 1996). (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - CB_Ignoranza : 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno… - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - micerco : RT @repubblica: Jacobs vince l'oro nei 100 metri agli Europei di atletica. Crippa bronzo nei 5.000 - apetrazzuolo : Atletica, Europei: Jacobs vince l'oro nella finale dei 100 metri -