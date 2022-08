Europei di Atletica, Jacobs è leggenda: conquista l’oro nei 100 metri (Di martedì 16 agosto 2022) uisMonaco – Si accende di gloria Marcell Jacobs è ottiene la medaglia d’oro. cancella una stagione sfortunata l’azzurro campione olimpico nei 100 metri e si prende il titolo europeo anche all’aperto. Concentrato e consapevole di se stesso parte veloce ed esce dalla linea dei migliori d’Europa. Si prende il titolo e firma un’altra meraviglia azzurra. Si mette al collo la terza medaglia italiana agli Europei di Atletica. Lo fa con il tempo di 9.95. Mancava la medaglia in specialità dal 1978 con la leggenda Pietro Mennea. E’ la nuova generazione di Fenomeni dell’Atletica e il campione olimpico la guida: “Vale tantissimo, grazie per il tifo a tutti. Stagione difficile e portare la medaglia a casa è sempre entusiasmante. Mi da fiducia. Non sono molto soddisfatto della gara. In semifinale ho ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) uisMonaco – Si accende di gloria Marcellè ottiene la medaglia d’oro. cancella una stagione sfortunata l’azzurro campione olimpico nei 100e si prende il titolo europeo anche all’aperto. Concentrato e consapevole di se stesso parte veloce ed esce dalla linea dei migliori d’Europa. Si prende il titolo e firma un’altra meraviglia azzurra. Si mette al collo la terza medaglia italiana aglidi. Lo fa con il tempo di 9.95. Mancava la medaglia in specialità dal 1978 con laPietro Mennea. E’ la nuova generazione di Fenomeni dell’e il campione olimpico la guida: “Vale tantissimo, grazie per il tifo a tutti. Stagione difficile e portare la medaglia a casa è sempre entusiasmante. Mi da fiducia. Non sono molto soddisfatto della gara. In semifinale ho ...

