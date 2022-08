Europei di atletica, Jacobs conquista l’oro. Il campione olimpico vince la finale nei 100 metri a Monaco (Di martedì 16 agosto 2022) Marcell Jacobs c’è. Il campione olimpico conquista il titolo europeo nei 100 metri a Monaco con il tempo di 9”95. Dopo un anno travagliato lo sprinter azzurro ritorna sul gradino più alto del podio, mettendo definitivamente alle spalle la delusione dei Mondiali di Eugene, dove è stato costretto a dare forfait in semifinale per un infortunio al grande adduttore della coscia destra. L’allievo di Paolo Camossi parteciperà anche alla staffetta 4×100. Ha curato l’avvicinamento alla manifestazione bavarese in ogni dettaglio. Smaltito il problema muscolare, ha riportato in Italia il titolo europeo che manca dall’oro di Pietro Mennea a Praga nel 1978. “Pronto per i Campionati Europei”, le uniche parole affidate ai social dell’atleta delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Marcellc’è. Ilil titolo europeo nei 100con il tempo di 9”95. Dopo un anno travagliato lo sprinter azzurro ritorna sul gradino più alto del podio, mettendo definitivamente alle spalle la delusione dei Mondiali di Eugene, dove è stato costretto a dare forfait in semiper un infortunio al grande adduttore della coscia destra. L’allievo di Paolo Camossi parteciperà anche alla staffetta 4×100. Ha curato l’avvicinamento alla manifestazione bavarese in ogni dettaglio. Smaltito il problema muscolare, ha riportato in Italia il titolo europeo che manca daldi Pietro Mennea a Praga nel 1978. “Pronto per i Campionati”, le uniche parole affidate ai social dell’atleta delle ...

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - CB_Ignoranza : 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno… - sportmediaset : EUROPEI ATLETICA: MEDAGLIA D'ORO PER JACOBS NEI 100 METRI - BananitaMayu : RT @CB_Ignoranza: 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno dopo l… - ItaliaVongole : I telecronisti #Rai che rompono la minchia a #Jacobs #Atletica #Europei livello pessimo -