Europei ciclismo su pista Monaco 2022 | Viviani e Scartezzini al 6° posto nella Madison

(Di martedì 16 agosto 2022) Nell’ultima prova deglidisudi, Eliae Michelenon sono andati oltre un deludente sesto. Il duo azzurro non è mai stato in gioco, solo l’orgoglio non lo ha fatto affondare facendogli perdere dei giri. LEGGI ANCHE:su: super oro di Barbieri e Zanardi! La medaglia d’oro è andata ad una dominante Germania davanti alle ottime Francia e Belgio. I padroni di casa hanno suggellato così la vittoria nel medagliere delle prove indi questa rassegna casalinga. L'articolo proviene ...

RaiSport : Ciclismo su pista: oro per Silvia Zanardi e Rachele Barbieri nella Madison. Guarda il video ??… - Eurosport_IT : Siamo senza parole, complimenti ragazze ???????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 | #Barbieri | #Zanardi - TerrinoniL : Europei ciclismo, oro per Barbieri e Zanardi - infoitsport : Europei di ciclismo, Rachele Barbieri oro nell’Omnium e Matteo Bianchi d’argento nel «chilometro» - infoitsport : Un oro e due argenti, è grande Italia agli Europei di ciclismo con Barbieri, Bianchi e Consonni -

Eurosport IT

Le azzurre protagoniste a Monaco di Baviera. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Altro titolo per la Nazionale azzurra aglisu pista di Monaco di Baviera (Germania). Sull'anello tedesco, Rachele Barbieri e Silvia Zanardi hanno vinto la medaglia d'oro nella Madison femminile. - foto LivePhotoSport - . gm/red 16 - ...È la medaglia numero 11 per la spedizione azzurra: 3 ori, 5 argenti e 3 ... Ciclismo, Europei 2022 - Dillier e Postlberger fanno lo show, Jakobsen regola tutti in volata: gli highlights 14.14 Partita adesso l’ultima batteria in programma del Keirin femminile prima dei ripescaggi (che saranno intervallati dai primi round del Keirin maschile). 13.46 Al via nove azzurri: Miriam Vece… Le ...14.14 Partita adesso l’ultima batteria in programma del Keirin femminile prima dei ripescaggi (che saranno intervallati dai primi round del Keirin maschile). 13.46 Al via nove azzurri: Miriam Vece… Le ...