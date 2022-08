Europei ciclismo su pista 2022, Rachele Barbieri: “Era la prima madison insieme, Paternoster ci ha tifato”; Zanardi: “Ho dato tutto” (Di martedì 16 agosto 2022) Una madison da sogno: all’ultimo sprint, nella volata conclusiva, l’Italia riesce a prendersi il titolo dell’americana al femminile agli Europei di ciclismo su pista in quel di Monaco di Baviera. Una gara stupenda quella di Rachele Barbieri, già oro anche nell’omnium, e Silvia Zanardi, argento nella corsa a punti, che hanno trionfato davanti a Francia e Danimarca. RAGAZZE D’ORO! Silvia Zanardi e Rachele Barbieri beffano la Francia all’ultimo sprint e sono campionesse d’Europa della madison! Le parole di Barbieri all’arrivo: “È stata la prima madison insieme, dovevamo crederci, ci siamo dette che avevamo la gamba, dunque dovevamo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Unada sogno: all’ultimo sprint, nella volata conclusiva, l’Italia riesce a prendersi il titolo dell’americana al femminile aglidisuin quel di Monaco di Baviera. Una gara stupenda quella di, già oro anche nell’omnium, e Silvia, argento nella corsa a punti, che hanno trionfato davanti a Francia e Danimarca. RAGAZZE D’ORO! Silviabeffano la Francia all’ultimo sprint e sono campionesse d’Europa della! Le parole diall’arrivo: “È stata la, dovevamo crederci, ci siamo dette che avevamo la gamba, dunque dovevamo ...

fuori__luogo : RT @RaiSport: Ciclismo su pista: oro per Silvia Zanardi e Rachele Barbieri nella Madison. Guarda il video ?? - TV7Benevento : **Ciclismo: Europei pista, Barbieri e Zanardi oro nella madison femminile** - - antonio_bonini : In attesa delle finali degli #Europeinuoto non vuoi vincere anche nella Madison ai campionati europei di ciclismo s… - fosforilazione : RT @Eurosport_IT: Riguardiamo insieme l'ultimo giro ?????????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 | #Barbieri | #Zanardi - stefanorizzato : RT @RaiSport: Ciclismo su pista: oro per Silvia Zanardi e Rachele Barbieri nella Madison. Guarda il video ?? -