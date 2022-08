Europei beach volley Monaco 2022: risultati e classifiche (Di martedì 16 agosto 2022) Il calendario completo degli Europei di Monaco 2022 di beach volley, in programma dal 15 al 21 agosto. Dopo aver giocato i Mondiali a Roma, le coppie azzurre vogliono dare spettacolo anche sulla sabbia di Konigsplatz, nella città bavarese, nell’ambito degli European Championships multisport. La copertura tv in Italia sarà garantita dai canali Rai e in streaming su Rai Play (palinsesto in via di definizione). Di seguito il programma completo, con date e orari (in grassetto l’Italia). Europei 2022: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT TUTTI I risultati LUNEDI’ 15 AGOSTO 17.15-18.15 Muller/Tillmann GER vs Vieira/Chamereau FRA (Pool A, donne) 2-0 (21-14, 21-15) 18.30-19.30 Ahtiainen/Prihti FIN vs Alvarez M./Moreno ESP (Pool A, donne) 1-2 (21-15, 17-21, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Il calendario completo deglididi, in programma dal 15 al 21 agosto. Dopo aver giocato i Mondiali a Roma, le coppie azzurre vogliono dare spettacolo anche sulla sabbia di Konigsplatz, nella città bavarese, nell’ambito degli European Championships multisport. La copertura tv in Italia sarà garantita dai canali Rai e in streaming su Rai Play (palinsesto in via di definizione). Di seguito il programma completo, con date e orari (in grassetto l’Italia).: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT TUTTI ILUNEDI’ 15 AGOSTO 17.15-18.15 Muller/Tillmann GER vs Vieira/Chamereau FRA (Pool A, donne) 2-0 (21-14, 21-15) 18.30-19.30 Ahtiainen/Prihti FIN vs Alvarez M./Moreno ESP (Pool A, donne) 1-2 (21-15, 17-21, ...

