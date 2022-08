Europei atletica Monaco 2022, semifinale e finale 100m con Jacobs in tv oggi: orari e diretta streaming (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata degli Europei di atletica leggera 2022 a Monaco: ecco il programma di oggi, martedì 16 agosto. È il giorno di Marcell Jacobs: il campione olimpico torna in gara nei 100 metri dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. In pedana ci sarà anche Gianmarco Tamberi, impegnato nelle qualificazioni del salto in alto, ma non solo. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 con la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.35 si svolgerà la sessione pomeridiana: semifinali e finale dei 100m maschili sono previste alle ore 20.05 e 22.15 rispettivamente. Di seguito il programma completo di giornata e le informazioni per vedere le gare. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 16 ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata deglidileggera: ecco il programma di, martedì 16 agosto. È il giorno di Marcell: il campione olimpico torna in gara nei 100 metri dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. In pedana ci sarà anche Gianmarco Tamberi, impegnato nelle qualificazioni del salto in alto, ma non solo. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 con la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.35 si svolgerà la sessione pomeridiana: semifinali edeimaschili sono previste alle ore 20.05 e 22.15 rispettivamente. Di seguito il programma completo di giornata e le informazioni per vedere le gare. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI MARTEDI’ 16 ...

