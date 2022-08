Europei atletica | Jacobs ritrovato sui 100 metri Vince la semi e va in finale con il miglior tempo C' è anche l' altro azzurro Chituru Ali

_Carabinieri_ : Atletica, Campionati Europei Assoluti di Monaco di Baviera: Complimenti all'App. Matteo Giupponi del Centro Sportiv… - SkyTG24 : Europei di atletica 2022, oggi è il giorno di Jacobs e Tamberi: programma e orari - SkyTG24 : Europei atletica, Giupponi bronzo nella 35km di marcia - napolimagazine : Atletica, Europei: bronzo per l'azzurro Yeman Crippa nei 5000 metri - apetrazzuolo : Atletica, Europei: bronzo per l'azzurro Yeman Crippa nei 5000 metri -

Marcell Jacobs si è qualificato per la finale dei 100 metri deglidiin corso a Monaco. L'azzurro campione olimpico ha vinto la sua semifinale in 10"00 precedendo l'irlandese Israe Olatunde (10"20). In finale anche l'altro azzurro Chituru Ali , ...2022, 16 agosto: italiani (anche Jacobs e Tamberi), orari precisi e tv(Adnkronos) – Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri ai campionati europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro, campione olimpico della distanza ...Prima medaglia per l’Italia dell’atletica agli Europei di Monaco di Baviera. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizi ...