Europei atletica | Giupponi bronzo nella 35 km di marcia

(Di martedì 16 agosto 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia per l’Italia dell’aglidi Monaco di Baviera. E’ il35 km didi Matteo, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. Alle spalle dell’imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49, l’azzurro viaggia sempre nel gruppo degli inseguitori mentre ad una decina di chilometri dal traguardo c’è l’attacco del tedesco Christopher Linke che coglie l’argento in 2h29:30. L’azione decisiva per il terzo posto arriva a sei chilometri dalla fine con il 33enne dei Carabinieri, fino a quel momento quarto, che riesce a sorpassare lo spagnolo Manuel Bermudez (ai piedi del podio con 2h32:31). Per il bergamasco è la prima medaglia internazionale della ...

Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOOOOO! ???? Giupponi regala all'Italia la prima medaglia nell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera… - LaStampa : Europei di atletica, a Monaco è l’ora di Tamberi e Jacobs: “Sono pronto” - SkyTG24 : Europei atletica, Giupponi bronzo nella 35km di marcia - infoitsport : Europei di atletica, Giupponi conquista il bronzo nella 35 km di marcia - messina_oggi : Europei atletica, Giupponi bronzo nella 35 km di marciaMONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Prima medaglia pe… -

Mentre gli azzurri continuano a regalare gioie neglidi nuoto in corso a Roma, arrivano le prime soddisfazioni anche nell'. Matteo Giupponi , classe 1988, ha conquistato il bronzo nella 35 km di marcia posizionandosi dietro lo spagnolo ...Il bergamasco ha conquistato la prima medaglia per l'Italia aglidi ...Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato… L ...Prima medaglia per l’Italia dell’atletica agli Europei di Monaco di Baviera. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizi ...