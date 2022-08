Europei atletica | Giupponi bronzo nei 35 km marcia

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Prima medaglia per l’Italia dell’aglidi Monaco di Baviera: è ilnella 35 km didi Matteo, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. Lo fa sapere la Federcon una nota. “Alle spalle dell’imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49, l’azzurro viaggia sempre nel gruppo degli inseguitori mentre a una decina di chilometri dal traguardo c’è l’attacco del tedesco Christopher Linke che coglie l’argento in 2h29:30. L’azione decisiva per il terzo posto è quando mancano sei chilometri con il 33enne dei Carabinieri, fino a quel momento quarto, che riesce a sorpassare lo spagnolo Manuel Bermudez (ai piedi del podio con 2h32:31)”. “Per il bergamasco, legato sentimentalmente ...

Le italiane si sono difese egregiamente, anche se non sono mai state concretamente in lotta per il podio: Federica Curiazzi ottima quarta (2h52.06, personale), Lidia Barcella termina in sesta. L'obiettivo della stagione erano questi Europei e alla fine ho fatto bene a puntare su questa gara. Prima medaglia per l'Italia dell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera. Giupponi vince il bronzo nella 35km di marcia agli Europei di Monaco di Baviera. L'azzurro chiude in 2 ore 30 minuti e 34 secondi.