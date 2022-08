Europei atletica 2022, Jacobs: “Mesi complicati, vincere è entusiasmante” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono stati Mesi complicati, vincere l’oro è entusiasmante e mi dà fiducia. Non sono soddisfatto al massimo della gara, probabilmente ho corso meglio in semifinale e in finale ho accusato un po’ di tensione. Va bene così, l’importante era arrivare davanti a tutti”. Queste le parole di Marcell Jacobs dopo il successo nei 100 metri ai campionati Europei di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro ha avuto dei problemi fisici anche nelle ultime ore e ha corso con un vistoso ‘taping’ alla gamba sinistra: “Prima della semifinale, provando la partenza, ho accusato un indurimento al polpaccio. Ho chiuso gli occhi, cercando di fare il possibile: alla fine era una semplice contrattura”, conclude il due volte campione olimpico ai microfoni di Rai Sport. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono statil’oro èe mi dà fiducia. Non sono soddisfatto al massimo della gara, probabilmente ho corso meglio in semifinale e in finale ho accusato un po’ di tensione. Va bene così, l’importante era arrivare davanti a tutti”. Queste le parole di Marcelldopo il successo nei 100 metri ai campionatidi Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro ha avuto dei problemi fisici anche nelle ultime ore e ha corso con un vistoso ‘taping’ alla gamba sinistra: “Prima della semifinale, provando la partenza, ho accusato un indurimento al polpaccio. Ho chiuso gli occhi, cercando di fare il possibile: alla fine era una semplice contrattura”, conclude il due volte campione olimpico ai microfoni di Rai Sport. Funweek.

