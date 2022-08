Europei 2022 | borsino 16 agosto | le speranze di medaglia dell’Italia Caliamo gli assi Jacobs e Paltrinieri!

(Di martedì 16 agosto 2022) ATLETICA Ore 21.08, Finale 5000 metri uomini Difficile impensierire il fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen. Yemaneberhan Crippa ha recuperato dal piccolo acciacco fisico che lo ha costretto a saltare i Mondiali di Eugene. L’azzurro è pronto a qualsiasi scenario: un passo elevato non lo spaventa, così come una gara tattica in cui far valere il suo spunto veloce. Obiettivo, ma non sarà semplice: è una distanza meno congeniale rispetto ai più amati 10000 metri. Percentuali diYemaneberhan Crippa 50% Ore 22.15, Finale 100 metri uomini E’ l’uomo più atteso. Dopo aver vinto l’oro ai Mondiali indoor nei 60 metri, Marcellha vissuto una stagione all’aperto travagliata e tormentata dagli infortuni, fino al ritiro prima della semifinale di Eugene. Un mese dopo la condizione sembra finalmente discreta. Un ...

Federciclismo : EUROPEI MONACO 2022// ORO per @BarbieriRachele nell’omnium ?? #munich22 #eurotrack22 - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero vincono la medaglia d'oro nel duo misto libero agli Europei di nuoto a Roma. I… - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - gdstwits : Nuoto Europei:ancora medaglie per l’Italia - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Europei di atletica, a Monaco è l’ora di Tamberi e Jacobs: “Sono pronto” -

Simona Quadarella vince l'oro nei 1500 stile libero dopo quello negli 800. Nella stessa gara bronzo per Martina Rita Caramignoli. Argento invece per Thomas Ceccon e Martina Carraro nei 50 dorso e 200 ...Dentro il parco olimpico di Monaco gli impianti sono gli stessi di cinquant'anni fa. Le discipline dell' Europeo unificato sono nove, ma a trascinare la baracca è «la regina» atletica, che ha aperto i ...