Estonia, il governo fa rimuovere tutti i monumenti di epoca sovietica (Di martedì 16 agosto 2022) Il monumento ai caduti della Seconda guerra mondiale della citta' di Narva, citta' al confine tra Estonia e Russia, e' stato rimosso. Lo riferisce una nota del governo estone. Il monumento era stato ...

