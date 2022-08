Esplosioni in Crimea. Perché Kiev punta il bastione russo (Di martedì 16 agosto 2022) Le Esplosioni in Crimea e la “demilitarizzazione” della penisola. Con una dichiarazione rilasciata attraverso Twitter, il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, e il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, sembrano confermare quanto sospettato dopo i primi misteriosi avvenimenti che hanno coinvolto la penisola annessa dalla Federazione Russa: non si tratta di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 16 agosto 2022) Leine la “demilitarizzazione” della penisola. Con una dichiarazione rilasciata attraverso Twitter, il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, e il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, sembrano confermare quanto sospettato dopo i primi misteriosi avvenimenti che hanno coinvolto la penisola annessa dalla Federazione Russa: non si tratta di InsideOver.

