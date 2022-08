Enrico Casella: “L’Italia impressiona le giurie: 165 punti non li fanno neanche gli USA. La Russia avrebbe faticato” (Di martedì 16 agosto 2022) L’Italia ha concluso gli Europei 2022 di ginnastica artistica conquistando tre medaglie d’argento nelle Finali di Specialità: Alice D’Amato beffata per 33 millesimi dalla tedesca Ellie Seitz alle parallele asimmetriche, Martina Maggio battuta all’ultimo da Jessica Gadirova al corpo libero (verdetto discutibile) e Asia D’Amato al volteggio, infortunati però sul secondo salto. Con il bronzo di Angela Andreoli al quadrato, la nostra Nazionale ha vinto il medagliere al termine di una rassegna continentale condita dai trionfi nella gara a squadre e nel concorso generale individuale per mano di Asia D’Amato. Il DT Enrico Casella ha tracciato il proprio bilancio attraverso i canali federali: “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra. E per squadra non intendo soltanto chi era presente qui a Monaco. Dietro a Marco Campodonico, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)ha concluso gli Europei 2022 di ginnastica artistica conquistando tre medaglie d’argento nelle Finali di Specialità: Alice D’Amato beffata per 33 millesimi dalla tedesca Ellie Seitz alle parallele asimmetriche, Martina Maggio battuta all’ultimo da Jessica Gadirova al corpo libero (verdetto discutibile) e Asia D’Amato al volteggio, infortunati però sul secondo salto. Con il bronzo di Angela Andreoli al quadrato, la nostra Nazionale ha vinto il medagliere al termine di una rassegna continentale condita dai trionfi nella gara a squadre e nel concorso generale individuale per mano di Asia D’Amato. Il DTha tracciato il proprio bilancio attraverso i canali federali: “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra. E per squadra non intendo soltanto chi era presente qui a Monaco. Dietro a Marco Campodonico, ...

