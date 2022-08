Enorme gioia per il famoso cantante: è diventato papà bis! (Di martedì 16 agosto 2022) L’annuncio social ha scatenato una miriade di like e commenti di auguri: l’amatissimo cantante è diventato papà per la seconda volta! “Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”: il cantante, tra i più amati della scena musicale italiana, ha dato così la splendida notizia della nascita di sua figlia. Si tratta della sua secondogenita, venuta al mondo molto probabilmente nella giornata di ieri 14 agosto o al massimo sabato 13. E’ di nuovo papà (Credits: Instagram)L’artista e la sua compagna hanno formato una splendida famiglia nel giro di tre anni: dopo essersi fidanzati nel 2019, a dicembre del 2020 sono diventati genitori per la prima volta ed ora danno il benvenuto ad un altro frutto del loro amore. Lui è molto amato dal pubblico che lo ha apprezzato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 agosto 2022) L’annuncio social ha scatenato una miriade di like e commenti di auguri: l’amatissimoper la seconda volta! “Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”: il, tra i più amati della scena musicale italiana, ha dato così la splendida notizia della nascita di sua figlia. Si tratta della sua secondogenita, venuta al mondo molto probabilmente nella giornata di ieri 14 agosto o al massimo sabato 13. E’ di nuovo(Credits: Instagram)L’artista e la sua compagna hanno formato una splendida famiglia nel giro di tre anni: dopo essersi fidanzati nel 2019, a dicembre del 2020 sono diventati genitori per la prima volta ed ora danno il benvenuto ad un altro frutto del loro amore. Lui è molto amato dal pubblico che lo ha apprezzato ...

