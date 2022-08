Elezioni, ultime notizie. Candidature Pd: la direzione nazionale approva le liste (Di martedì 16 agosto 2022) Chi votare alle Elezioni del 25 settembre: i programmi e gli schieramenti in campo Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Chi votare alledel 25 settembre: i programmi e gli schieramenti in campo

LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni: #Pd, Letta capolista in Lombardia e Veneto. DIRETTA - MgraziaT : RT @AndreaMarano11: Il 10giugno1924 veniva aggredito,rapito e ucciso #Compagno socialista #GiacomoMatteotti 11giorni dopo il suo discorso a… - EuroDemos32 : Le #elezioni si decidono sempre nelle ultime due settimane, l'ultima in particolare, quando la gente le percepisce… -