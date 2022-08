Elezioni | scontri nel Pd | varate candidature fra rinvii e rinunce Il virologo Crisanti new entry | Lotti “trombato” e Guerini sbotta

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 16 agosto 2022) Con tre voti contrari, cinque astensioni e diversein arrivo la direzione del Pd riunita per quasi tre ore a cavallo delle mezzanotte di Ferragosto ha approvato le liste dial Parlamento alledel prossimo 25 settembre. Convocata inizialmente alle 11 del mattino, la riunione è slittata a notte con tre convocazioni (alle 15, alle 20, alle 21,30) successivamente aggiornate fino ad avere inizio intorno alle 23,30. Tanto non è servito per far rientrare i casi delle due esclusioni che più hanno fatto rumore in questi giorni. La senatrice uscente Monica Cirinnà, protagonista delle battaglie per diritti e libertà personale e difesa a spada tratta dalla comunità Lgbt, è stata una dei tre voti contrari in direzione alla proposta di Letta, rifiutando la candidatura incerta al Senato che la direzione le aveva ...