Elezioni | Rotondi | ' Meloni ha ricostruito macerie centrodestra europeo Pdl'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Nel 2008 abbiamo fondato -con Berlusconi e Fini - il 'Popolo delle Libertà', che rappresentava la grande speranza di un partito di massa del centrodestra italiano; poi sapete com'è andata… divisioni, liti, scissioni, poi è apparsa all'orizzonte una giovane donna che con il suo entusiasmo, Giorgia Meloni, ha ricostruito dal basso quello che la politica aveva distrutto. Oggi un italiano su 4, il 25% degli italiani, vota per Giorgia Meloni che viene da quell'esperienza, dal centrodestra europeo del Popolo delle Libertà. Ha ricostruito dalle macerie che noi abbiamo lasciato a terra. Ecco perché 'Verde è popolare sostiene Giorgia Meloni premier". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente di ...

