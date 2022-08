Elezioni Politiche, Sgambato rifiuti il secondo posto lista Pd nel collegio Caserta-Benevento (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Ho rifiutato la candidatura al secondo posto nella lista PD, collegio proporzionale di Caserta/Benevento. Per la seconda volta, come avvenne già nel 2018, mi è stata proposta una candidatura in posizione non utile”. Inizia così la nota dell’On. Camilla Sgambato. “Non mi sono mai sottratta alle battaglie Politiche – scrive – e al senso di responsabilità di chi vive in una comunità e ne rispetta regole e obiettivi. Ma a tutto c’è un limite. Il Partito Democratico ha votato nell’ultima direzione i criteri per la composizione delle liste: radicamento territoriale, no paracadutati dall’alto, no pluricandidature, vero rispetto della parità di genere, valorizzazione del merito e delle competenze. Quanto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ho rifiutato la candidatura alnellaPD,proporzionale di. Per la seconda volta, come avvenne già nel 2018, mi è stata proposta una candidatura in posizione non utile”. Inizia così la nota dell’On. Camilla. “Non mi sono mai sottratta alle battaglie– scrive – e al senso di responsabilità di chi vive in una comunità e ne rispetta regole e obiettivi. Ma a tutto c’è un limite. Il Partito Democratico ha votato nell’ultima direzione i criteri per la composizione delle liste: radicamento territoriale, no paracadutati dall’alto, no pluricandidature, vero rispetto della parità di genere, valorizzazione del merito e delle competenze. Quanto ...

