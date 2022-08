Elezioni politiche, primo vaglio sui simboli: finora ammessi 70 su 101 (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 70 i simboli ammessi nella prima valutazione da parte del Viminale . Dei 101 contrassegni depositati per le Elezioni politiche del 25 settembre, 14 non hanno passato il vaglio mentre 17 hanno 48 ore... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 70 inella prima valutazione da parte del Viminale . Dei 101 contrassegni depositati per ledel 25 settembre, 14 non hanno passato ilmentre 17 hanno 48 ore...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - berlusconi : Ho presieduto il Comitato di presidenza di Forza Italia, che ha ratificato gli adempimenti in vista delle prossime… - lucamor75772007 : @MonicaCirinna Oh che ti stai candidando per le elezioni politiche, sembra debba partire per il fronte. - GianniVaretto : RT @LaStampa: Lotta per un posto in lista. Nel Pd dei veleni e degli strappi Lotti attacca e Cirinnà ci ripensa e si ricandida. Tutti i nom… -