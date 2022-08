Elezioni politiche: nella notte il Pd ha risolto il difficile rebus liste. Oggi parlamentarie M5S Puglia, fra le candidature dei democratici qualche spazio ai civici (Di martedì 16 agosto 2022) Letta capolista in Lombardia e Veneto, Cottarelli candidato al Senato in Lombardia. Fra le candidature alle Elezioni politiche del 25 settembre con il simbolo del partito democratico. La composizione dell’elenco di candidati è stata complicatissima tanto che la riunione convocata per le 11, ieri, è iniziata alle 23. La soluzione del rebus nella notte. Riguardo alla Puglia qualche spazio è stato riservato ai civici: sarà capolista in un collegio plurinominale, ad esempio, Claudio Stefanazzi attualmente capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Oggi il voto online fra gli iscritti al movimento 5 stelle per scegliere i candidati alle ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 agosto 2022) Letta capolista in Lombardia e Veneto, Cottarelli candidato al Senato in Lombardia. Fra lealledel 25 settembre con il simbolo del partito democratico. La composizione dell’elenco di candidati è stata complicatissima tanto che la riunione convocata per le 11, ieri, è iniziata alle 23. La soluzione del. Riguardo allaè stato riservato ai: sarà capolista in un collegio plurinominale, ad esempio, Claudio Stefanazzi attualmente capo di gabinetto del presidente della Regione, Michele Emiliano.il voto online fra gli iscritti al movimento 5 stelle per scegliere i candidati alle ...

