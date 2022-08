Elezioni politiche: i candidati Pd in Puglia Al voto il 25 settembre (Di martedì 16 agosto 2022) Sono questi i nomi che circolano dopo la direzione nazionale del partito democratico conclusa in nottata. Naturalmente se ne attende l’ufficializzazione. CAMERA candidati Pd Puglia collegio P1: Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Gabriella Grieco; collegio p2: Marco Lacarra, Anna Maurodinoia, Paolo Lattanzio, Silvia Muolo; collegio p3: Ubaldo Pagano, Maria Grazia Cascarano, Massimo Moretti, Francesca Irpinia; collegio p4: Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano, Francesco Rogoli, Anna Toma Uninominali: u01 Valentina Lucianetti u02 Raffaele Piemontese u03 Fabrizio Ferrante u05 Laura Torsi u06 Nunzia Convertini u08 Michele Nitti u09 Sebastiano Leo SENATO Francesco Boccia, Valeria Valente, Antonio Misiani, Loredana Capone Uninominale U4 Taranto-Brindisi Giampiero Mancarelli L'articolo Elezioni politiche: i ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 agosto 2022) Sono questi i nomi che circolano dopo la direzione nazionale del partito democratico conclusa in nottata. Naturalmente se ne attende l’ufficializzazione. CAMERAPdcollegio P1: Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Gabriella Grieco; collegio p2: Marco Lacarra, Anna Maurodinoia, Paolo Lattanzio, Silvia Muolo; collegio p3: Ubaldo Pagano, Maria Grazia Cascarano, Massimo Moretti, Francesca Irpinia; collegio p4: Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano, Francesco Rogoli, Anna Toma Uninominali: u01 Valentina Lucianetti u02 Raffaele Piemontese u03 Fabrizio Ferrante u05 Laura Torsi u06 Nunzia Convertini u08 Michele Nitti u09 Sebastiano Leo SENATO Francesco Boccia, Valeria Valente, Antonio Misiani, Loredana Capone Uninominale U4 Taranto-Brindisi Giampiero Mancarelli L'articolo: i ...

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - MurphyCatRA : RT @michele_geraci: È evidente che una certa coalizione ha deciso di voler straperdere le #elezioni e lasciare all’altra una forte maggiora… - assisinews : Elezioni politiche 2022, tra i candidati del Pd la segretaria assisana Claudia Ciombolini -