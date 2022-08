Elezioni politiche: candidature Pd, l’apprezzamento dei civici pugliesi Riconosciuto il ruolo (Di martedì 16 agosto 2022) Di seguito il comunicato: L’alleanza di governo sulla quale si fonda l’amministrazione della Regione Puglia e della maggior parte dei Comuni pugliesi si sviluppa su una condivisione di valori, di programmi e sulla capacità di costruire un progetto chiaro, stabile e inclusivo. Guardando all’esperienza fatta in questi anni su tutto il territorio regionale, possiamo dire di aver contribuito in maniera significativa all’affermazione di un modello di governo che fa del riconoscimento dei diritti delle persone, dell’accoglienza, dello sviluppo sostenibile, degli investimenti nei campi dell’innovazione, della ricerca, della cultura e della formazione, qualcosa di tangibile e capace di imprimere un grande cambiamento. Grazie a questo metodo basato su programmi scritti in modo partecipato, insieme ai cittadini, in tante occasioni la Puglia ha avuto la capacità di parlare ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 agosto 2022) Di seguito il comunicato: L’alleanza di governo sulla quale si fonda l’amministrazione della Regione Puglia e della maggior parte dei Comunisi sviluppa su una condivisione di valori, di programmi e sulla capacità di costruire un progetto chiaro, stabile e inclusivo. Guardando all’esperienza fatta in questi anni su tutto il territorio regionale, possiamo dire di aver contribuito in maniera significativa all’affermazione di un modello di governo che fa del riconoscimento dei diritti delle persone, dell’accoglienza, dello sviluppo sostenibile, degli investimenti nei campi dell’innovazione, della ricerca, della cultura e della formazione, qualcosa di tangibile e capace di imprimere un grande cambiamento. Grazie a questo metodo basato su programmi scritti in modo partecipato, insieme ai cittadini, in tante occasioni la Puglia ha avuto la capacità di parlare ...

