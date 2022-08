Elezioni politiche 2022, notizie in diretta. Bassetti: «Non mi candido». Lotti: «Escluso da Letta per scelta politica» (Di martedì 16 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, le ultime notizie in diretta. Con 3 voti contrari e 5 astenuti, la Direzione nazionale del Pd ha approvato ieri sera le liste per le candidature in vista delle prossime... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 agosto 2022), le ultimein. Con 3 voti contrari e 5 astenuti, la Direzione nazionale del Pd ha approvato ieri sera le liste per le candidature in vista delle prossime...

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - repubblica : RT @eziomauro: Elezioni politiche 2022: Liste Pd, Lotti: 'La mia è un'esclusione politica, basta scuse vigliacche'. E Monica Cirinnà oggi f… - AlokaChiarelli : RT @Jerryparenzo: @pdnetwork Il PD è il fango della politica italiana! Sono al governo da 11 anni senza aver mai vinto elezioni politiche!c… -