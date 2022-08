Elezioni, Pd, Cirinnà: Schiaffo da Letta, ma mi candido lo stesso (Di martedì 16 agosto 2022) “Ho passato una notte terribile, un film già visto come quando fece le liste Renzi nel 2018”. Così Monica Cirinnà, senatrice Pd, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama, attacca il partito nazionale per il posto in lista che le è stato riservato. Si aspettava di essere capolista al Senato nel proporzionale, invece finisce nel collegio uninominale Lazio 4. “La direzione del Pd aveva votato dei criteri per le candidature: forte radicamento nei territori, nessun paracadutato dal nazionale, no pluricandidature, merito”, ricorda. “Questi criteri sono perfettametne applicabili alla mia persona, alla mia storia politica e al mio territorio, dopo 21 anni in consiglio comunale a Roma. Ebbene, questi quattro criteri sulla mia persona sono stati negati”, sottolinea Cirinnà. “Mi è stato tolto il seggio di capolista al Senato nella lista proporzionale, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) “Ho passato una notte terribile, un film già visto come quando fece le liste Renzi nel 2018”. Così Monica, senatrice Pd, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama, attacca il partito nazionale per il posto in lista che le è stato riservato. Si aspettava di essere capolista al Senato nel proporzionale, invece finisce nel collegio uninominale Lazio 4. “La direzione del Pd aveva votato dei criteri per le candidature: forte radicamento nei territori, nessun paracadutato dal nazionale, no pluricandidature, merito”, ricorda. “Questi criteri sono perfettametne applicabili alla mia persona, alla mia storia politica e al mio territorio, dopo 21 anni in consiglio comunale a Roma. Ebbene, questi quattro criteri sulla mia persona sono stati negati”, sottolinea. “Mi è stato tolto il seggio di capolista al Senato nella lista proporzionale, ...

LaStampa : Elezioni, la direzione del Pd approva le liste. Lotti: “La mia esclusione una scelta politica, no a scuse vigliacch… - Corriere : Lotti, Ceccanti e Cirinnà esclusi dalle liste Pd. Lui: «Scelte politiche, nessuno si nasconda» - ilriformista : Al termine di un Ferragosto di fuoco, il PD vara la lista dei candidati: Letta capolista in Lombardia e Veneto, Cot… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Lotta per un posto in lista. Nel Pd dei veleni e degli strappi Lotti attacca e Cirinnà ci ripensa e si ricandida. Tutti i nom… - BellaCiaoRos1FR : @PieraBelfanti Brava #Cirinnà chi crede nelle proprie idee lotta!? @MonicaCirinna @pdnetwork… -