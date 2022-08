Elezioni, nessuna candidatura per Iervolino: “Ho solo un’altra aspirazione” (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Danilo Iervolino non si candiderà alle prossime Elezioni. A fare chiarezza è stato lo stesso presidente della Salernitana attraverso una breve nota stampa. “Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato.Io mi candido solo ad essere il più benvoluto Presidente della U.S.Salernitana 1919.Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione“. Smentite, dunque, le voci circolate nei giorni scorsi. Iervolino è assorto totalmente dal progetto Salernitana, iniziato con la sconfitta a testa alta contro la Roma. Quindici giorni di mercato per completare la rosa da consegnare a Davide Nicola e la prossima trasferta di Udine ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Danilonon si candiderà alle prossime. A fare chiarezza è stato lo stesso presidente della Salernitana attraverso una breve nota stampa. “Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato.Io mi candidoad essere il più benvoluto Presidente della U.S.Salernitana 1919.Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera“. Smentite, dunque, le voci circolate nei giorni scorsi.è assorto totalmente dal progetto Salernitana, iniziato con la sconfitta a testa alta contro la Roma. Quindici giorni di mercato per completare la rosa da consegnare a Davide Nicola e la prossima trasferta di Udine ...

