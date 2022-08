Elezioni | Mirabelli | ' mia candidatura al Senato in collegio Milano è riconoscimento importante'

(Di martedì 16 agosto 2022), 16 ago.(Adnkronos) - "Ieri sera la direzione nazionale ha votato le liste elettorali. Sono stato candidato alnelplurinominale di. È per me une l'occasione per proseguire il mio lavoro di questi anni cercando di rappresentare al meglio la mia città e la sua area metropolitana". Lo scrive su Facebook ilre Pd, Franco. "Sarà una campagna breve e anomala -scrive ancora il dem, eletto alnel 2013 e riconfermato nel 2018- ma non vedo l'ora di cominciare a lavorare con i volontari e con tutte le persone con cui ho condiviso le battaglie sulla giustizia, l'ambiente, contro le mafie e per riformare il sistema carcerario. Dovremo valorizzare le associazioni, i ...

Yahoo Finanza

Qual è dunque il problema " Queste sonocomplicate - dice il presidente della Lazio -. C'... Federico Tedeschini, Giovanni Maria Flick, Cesare, Massimo Luciani), oggi Lotito è lì ...Lo dice il senatore Franco, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato. Elezioni, Mirabelli (ex Consulta): "Diritto di tribuna In Italia non previsto, solo enunciato" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Ecco i nomi votati dalla direzione del partito. Ma a far discutere in città sono gli esclusi e chi è stato inserito in collegi a rischio. La ...