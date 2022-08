Elezioni, Meloni “Priorità della sinistra lontane dalla realtà” (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lo Ius Soli è uno dei principali obiettivi della sinistra e a ribadirlo è Roberto Speranza, definito un punto di riferimento da Enrico Letta. Le loro Priorità rimangono sempre le stesse, lontane dalla realtà e dai bisogni degli italiani. Il 25 settembre avrete la possibilità di invertire la rotta scegliendo Fratelli d'Italia. Noi siamo pronti”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.(ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lo Ius Soli è uno dei principali obiettivie a ribadirlo è Roberto Speranza, definito un punto di riferimento da Enrico Letta. Le lororimangono sempre le stesse,e dai bisogni degli italiani. Il 25 settembre avrete la possibilità di invertire la rotta scegliendo Fratelli d'Italia. Noi siamo pronti”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia.(ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it-

