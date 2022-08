Elezioni | Mastella | “Il Pd ha trattato la Campania da terzo mondo”

(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il Pd tratta lada. La invade, la mortifica, maltratta i cittadini campani. Sceglie mezzi leader senza consenso popolare e sacrifica aspirazioni e qualità. Un tempo ladominava la scena politica italiana. I ceti dirigenti erano riferimento nazionale. Oggi subisce una clamorosa invasione. Prenderanno i voti e poi con una magia politica spariranno. Che malinconia. Spero che i campani sappiano reagire”. Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

