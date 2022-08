Elezioni, il segretario del Pd del Piemonte Furia escluso dalla corsa al Parlamento (Di martedì 16 agosto 2022) Il segretario del Pd Piemonte Paolo Furia non partecipera’ come candidato alle prossime Elezioni politiche. Lo annuncia lo stesso rappresentante dei Dem in un post su Facebook. “E’ stato un onore essere annoverato tra i candidati alle Elezioni politiche per il Partito Democratico, partito che servo da tanti anni, prima come segretario provinciale del mio territorio e poi, da fine 2018, come segretario regionale. Purtroppo non saro’ candidato nelle liste del Pd. Questo principalmente a causa del taglio dei parlamentari, che ha ridotto oggettivamente gli spazi di rappresentanza senza produrre alcun miglioramento nel funzionamento della democrazia. Fare le liste e’ stato piu’ complicato del solito anche per via della difficile situazione politica e dell’instabile quadro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Ildel PdPaolonon partecipera’ come candidato alle prossimepolitiche. Lo annuncia lo stesso rappresentante dei Dem in un post su Facebook. “E’ stato un onore essere annoverato tra i candidati allepolitiche per il Partito Democratico, partito che servo da tanti anni, prima comeprovinciale del mio territorio e poi, da fine 2018, comeregionale. Purtroppo non saro’ candidato nelle liste del Pd. Questo principalmente a causa del taglio dei parlamentari, che ha ridotto oggettivamente gli spazi di rappresentanza senza produrre alcun miglioramento nel funzionamento della democrazia. Fare le liste e’ stato piu’ complicato del solito anche per via della difficile situazione politica e dell’instabile quadro ...

